Pesquisa Datafolha: Lula tem rejeição de 44%, Flávio Bolsonaro de 38% e Tarcísio de 20%

O presidente Lula (PT) é rejeitado por 44% dos eleitores, conforme a pesquisa Datafolha. Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil / Divulgalção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é rejeitado por 44% dos eleitores, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por 38%, aponta a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (6). Já 20% dizem que não votariam no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), preferido do centrão para a corrida ao Planalto. As informações são da Folha de S.Paulo.

Freitas ainda não se pronunciou publicamente sobre o anúncio da indicação de Flávio Bolsonaro para concorrer à Presidência. O parlamentar anunciou nessa sexta-feira (5) que foi indicado por Jair Bolsonaro (PL) para entrar na disputa.

O Datafolha ouviu 2 mil pessoas, com 16 anos ou mais, em 113 municípios, de terça (2) até quinta-feira (4). A margem de erro dos dados gerais da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O ex-presidente, que cumpre pena em Brasília em razão de condenação por liderar uma trama golpista e está inelegível, tem índice de reprovação de 45%. Lula lidera as intenções de voto em todos os cenários testados, ficando 15 pontos à frente no cenário em que concorre contra Flávio.

Na família do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro têm patamar de rejeição semelhante ao de Flávio, de 37% e 35%, respectivamente. Os governadores da direita cotados para a disputa apresentam índices de rejeição menores que os da família Bolsonaro.