Política

Eleições 2026
Notícia

Pesquisa Datafolha: Lula tem rejeição de 44%, Flávio Bolsonaro de 38% e Tarcísio de 20%

Instituto entrevistou 2 mil eleitores nesta semana. Integrantes da família Bolsonaro têm desaprovação de ao menos 35%

Zero Hora

