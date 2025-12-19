Perícia conclui que Bolsonaro precisa passar por cirurgia após "piora progressiva" do quadro de hérnia

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A perícia médica realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem hérnia inguinal bilateral e necessita de cirurgia para tratamento. O laudo foi enviado pela Polícia Federal a Moraes nesta sexta-feira (19).

"Diante do exposto, essa Junta Médica pericial conclui que o periciado JAIR MESSIAS BOLSONARO é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo", diz o resultado da perícia que também afirma que houve "piora progressiva" do quadro de hérnia.

Os peritos também analisaram o quadro de soluços de Bolsonaro:

"No tocante ao quadro de soluços, o bloqueio do nervo frênico é tecnicamente pertinente. Quanto à tempestividade do procedimento, esta Junta Médica entende que deve ser realizado o mais breve possível, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, em decorrência do aumento da pressão intra-abdominal".

Apesar da afirmação de que o procedimento deve ser realizado "o mais breve possível", não há a indicação de necessidade de realização da cirurgia em urgência ou emergência, segundo o relatório.

A defesa solicitou, em 9 de dezembro, autorização para a realização de cirurgias devido o quadro de saúde do ex-presidente. Moraes determinou então a realização da perícia, que foi realizada na quarta-feira (17) e divulgada nesta sexta.

Os resultados dos exame foram encaminhados ao ministro Alexandre de Moraes — relator da ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.