Partido quer protocolar PEC contra decisão de Gilmar Mendes sobre impeachment de ministros do STF

Decisão do magistrado determina que só a Procuradoria-Geral da República pode denunciar um ministro do STF por crime de responsabilidade. Nelson Jr. / SCO / STF / Divulgação

O Novo quer protocolar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para garantir que qualquer pessoa possa pedir o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e para permitir que o a maioria absoluta no Senado seja o suficiente para abrir e aprovar o processo de impedimento.

— Novamente alguns ministros do Supremo tentam rebaixar e usurpar a função do Poder Legislativo, sem qualquer justificativa constitucional. Esta PEC é um meio para reestabelecer a normalidade e equilíbrio entre os Poderes — enfatizou Marcel van Hattem (Novo-RS), líder do Novo na Câmara.

O partido iniciou a coleta de assinaturas nesta quarta-feira (3) após decisão liminar do ministro do STF Gilmar Mendes que altera o rito e torna mais difícil o impeachment de ministros do tribunal.

Na liminar, Gilmar retirou de "todo cidadão" o direito de denunciar um crime de responsabilidade contra um ministro do STF. Segundo a decisão do decano, a denúncia caberá somente à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Além disso, o quórum para o abrir e aprovar o processo de afastamento de um ministro foi alterado para dois terços do Senado (54 dos 81). Até então, o processo de impedimento de um juiz do STF avançava por maioria simples dos votos.