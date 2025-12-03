Política

"Equilíbrio entre os Poderes"

Partido quer protocolar PEC contra decisão de Gilmar Mendes sobre impeachment de ministros do STF

Legenda iniciou a coleta assinaturas nesta quarta-feira (3), após decisão liminar do ministro do STF que altera o rito e torna mais difícil o impeachment de ministros do tribunal

Estadão Conteúdo

Levy Teles

