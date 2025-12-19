Política

Superávit de R$ 34,5 bilhões

Orçamento 2026: relator entrega parecer ao Congresso com R$ 61 bilhões em emendas

Do total, R$ 49,9 bilhões são verbas que ficam sob total controle dos parlamentares

Estadão Conteúdo

Daniel Weterman

