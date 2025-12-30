Oito dias após o falecimento da esposa, morre vereador de Cachoeira do Sul Marcelo Figueiró 

O vereador Marcelo Figueiró tinha 51 anos. @marcelo_figueiro_defende / Instagram / Reprodução

O município de Cachoeira do Sul, na Região Central, amanheceu em luto pelo falecimento do vereador Marcelo Figueiró, do MDB, aos 51 anos. O parlamentar morreu na noite desta segunda-feira (29), em decorrência de um câncer de intestino. Figueiró estava afastado de suas funções na Câmara de Vereadores desde maio para o tratamento da doença.

A morte do parlamentar ocorre em um momento de comoção para a família e a comunidade local. No último dia 21, Figueiró havia perdido a esposa, Taísa Haas Alves, que também faleceu em decorrência de um câncer.

O casal enfrentava as batalhas contra a doença de forma simultânea, o que mobilizou uma rede de solidariedade em Cachoeira do Sul nos últimos meses.

O diagnóstico do câncer de intestino ocorreu em maio deste ano, momento em que Figueiró licenciou-se das funções legislativas para focar no tratamento. Ele estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência (HCB).

No dia 21, mesmo debilitado, o vereador usou as redes sociais para prestar uma última homenagem à esposa: "Ontem falava em coisas boas. Hoje, recebi uma das piores notícias da minha vida. Te amo sempre, Tai".

Trajetória e liderança política

Figueiró estava em seu terceiro mandato como vereador de Cachoeira do Sul: foi eleito em 2012, 2020 e em 2024. Ligado ao MDB, vinha de uma família com tradição no partido no Estado. Era filho de Volny (in memoriam) e da professora Carmem Figueiró, com vínculos políticos próximos ao ex-senador Pedro Simon. O irmão Luciano Figueiró, advogado, seguiu caminho semelhante e também foi vereador em Cachoeira do Sul. Ambos presidiram o Legislativo municipal.

Com uma trajetória política consolidada, Figueiró ocupou cargos de assessoria parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e na Câmara dos Deputados, em Brasília. No âmbito partidário, presidiu a Juventude do MDB (JMDB) gaúcha, ocasião em que teve como vice o atual vice-governador, Gabriel Souza. Em Cachoeira do Sul, sua atuação também foi marcada pela gestão pública à frente da Secretaria Municipal de Saúde.

Foto publicada pelo vice-governador Gabriel Souza no X mostra Figueiró (à direita) à frente da Juventude do MDB, com Souza (à esquerda) na vice-presidência. @GabrielSouza_RS / X / Reprodução

Luto oficial

Em sinal de respeito à trajetória do parlamentar, a prefeitura de Cachoeira do Sul decretou luto oficial de três dias. Em nota, tanto o Executivo quanto a Câmara de Vereadores manifestaram profundo pesar e prestaram condolências aos familiares e amigos.