O raio X dos núcleos da trama golpista após as prisões do final de semana

A Polícia Federal (PF) cumpriu, no último final de semana, 10 novos mandados de prisão domiciliar contra condenados envolvidos na trama golpista. A medida, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi tomada após a tentativa de fuga de Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo de Jair Bolsonaro), condenado a 24 anos e 6 meses de reclusão.
Conforme Alexandre de Moraes, relator dos processos referentes à tentativa de golpe de Estado, o "modus operandi" do grupo indica uma rede de apoio estruturada para retirar condenados do território nacional, o que motivou a ordem imediata de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.
Entre os alvos, nove mandados foram cumpridos em diferentes Estados e no Distrito Federal. Um dos condenados, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, não foi localizado e é considerado foragido.
As ordens de prisão atingem réus que já possuem sentenças de mérito proferidas pela Corte, mas que aguardavam recursos em liberdade.
Veja a qual núcleo os alvos do final de semana fazem parte
Núcleo 2
Responsável pelo gerenciamento e execução de ações para manter o governo anterior no poder.
- Filipe Martins: Ex-assessor especial de Assuntos Internacionais.
- Marília Alencar: Ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça.
Silvinei Vasques, preso na sexta-feira (26), pertence ao Núcleo 2.
Núcleo 3
Composto majoritariamente por oficiais das Forças Armadas envolvidos no planejamento tático para concretizar o golpe.
- Bernardo Romão Corrêa Netto (Coronel)
- Fabrício Moreira de Bastos (Coronel)
- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (Tenente-coronel)
- Giancarlo Gomes Rodrigues (Subtenente)
Núcleo 4
Focado na produção de relatórios falsos sobre as urnas eletrônicas para mobilizar seguidores.
- Ângelo Martins Denicoli (Major da reserva)
- Ailton Gonçalves Moraes Barros (Ex-major)
- Guilherme Marques de Almeida (Tenente-coronel)
- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (Foragido)
Medidas cautelares
Além da prisão domiciliar, os réus foram submetidos a:
- Uso de tornozeleira eletrônica em tempo integral;
- Proibição total de uso de redes sociais (próprias ou de terceiros);
- Proibição de comunicação com outros réus ou investigados;
- Entrega imediata de todos os passaportes à Polícia Federal.