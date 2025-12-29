O raio X dos núcleos da trama golpista após as prisões do final de semana

Ler resumo

Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) cumpriu, no último final de semana, 10 novos mandados de prisão domiciliar contra condenados envolvidos na trama golpista. A medida, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi tomada após a tentativa de fuga de Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo de Jair Bolsonaro), condenado a 24 anos e 6 meses de reclusão.

Conforme Alexandre de Moraes, relator dos processos referentes à tentativa de golpe de Estado, o "modus operandi" do grupo indica uma rede de apoio estruturada para retirar condenados do território nacional, o que motivou a ordem imediata de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Entre os alvos, nove mandados foram cumpridos em diferentes Estados e no Distrito Federal. Um dos condenados, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, não foi localizado e é considerado foragido.

As ordens de prisão atingem réus que já possuem sentenças de mérito proferidas pela Corte, mas que aguardavam recursos em liberdade.

Veja a qual núcleo os alvos do final de semana fazem parte

Núcleo 2

Responsável pelo gerenciamento e execução de ações para manter o governo anterior no poder.

Filipe Martins : Ex-assessor especial de Assuntos Internacionais.

Ex-assessor especial de Assuntos Internacionais. Marília Alencar: Ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça.

Núcleo 3

Composto majoritariamente por oficiais das Forças Armadas envolvidos no planejamento tático para concretizar o golpe.

Bernardo Romão Corrêa Netto (Coronel)

(Coronel) Fabrício Moreira de Bastos (Coronel)

(Coronel) Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (Tenente-coronel)

(Tenente-coronel) Giancarlo Gomes Rodrigues (Subtenente)

Núcleo 4

Focado na produção de relatórios falsos sobre as urnas eletrônicas para mobilizar seguidores.

Ângelo Martins Denicoli (Major da reserva)

(Major da reserva) Ailton Gonçalves Moraes Barros (Ex-major)

(Ex-major) Guilherme Marques de Almeida (Tenente-coronel)

(Tenente-coronel) Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (Foragido)

Medidas cautelares

Além da prisão domiciliar, os réus foram submetidos a: