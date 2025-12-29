Política

Determinadas pelo STF
Notícia

O raio X dos núcleos da trama golpista após as prisões do final de semana

Alexandre de Moraes, relator do processo, na Suprema Corte, alegou risco de fuga dos réus, após os casos de Alexandre Ramagem, que está nos EUA e Silvinei Vasques, capturado quando tentava deixar o país pelo Paraguai

Rodrigo Celente

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS