"Não existe pena para punir um cara desse, porque até a morte é suave", diz Lula sobre feminicídios no país

Presidente anunciou campanha "forte" de combate ao crime contra mulheres. Declaração aconteceu evento em Ipojuca (PE), região metropolitana do Recife

Agência Brasil

