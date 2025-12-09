Política

Confusão em Brasília
Notícia

Motta afirma que Glauber Braga "desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo"

Líder do PT na Casa, Lindberg Farias, diz que retirada do parlamentar e de jornalistas foi "violação frontal à liberdade parlamentar e de imprensa"

Zero Hora

