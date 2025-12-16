Moraes vota para condenar cinco réus e absolver um do núcleo 2 da trama golpista

Alexandre de Moraes é o relator do processo da trama golpista no STF.. Rosinei Coutinho / STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou para condenar cinco réus do núcleo 2 da trama golpista e absolver o delegado da Polícia Federal (PF) Fernando Oliveira em sessão que teve início na manhã desta terça-feira (16). O julgamento será retomado à tarde com as manifestações dos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, também da Primeira Turma.

Os réus são acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em seu voto, Moraes defendeu a condenação dos réus Mario Fernandes, Filipe Martins, Marcelo Câmara e Silvinei Vasques pelos cinco crimes. Já para Marília Alencar, o ministro considerou apenas tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e organização criminosa.

Moraes destacou ainda as ações realizadas pelos réus, a quem se referiu como organização criminosa.

— Uma sucessão de atos executórios, todos eles relacionados entre si, demonstra a forte atuação desta organização criminosa. Tendo esses réus participado de pelo menos seis momentos importantes nessa tentativa de consumação da perpetuação de poder de um grupo político que se tornou uma verdadeira organização criminosa no país — afirmou.

Os réus

Fernando de Sousa Oliveira , delegado da Polícia Federal e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal

, delegado da Polícia Federal e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal Marcelo Costa Câmara , coronel da reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro

, coronel da reserva e ex-assessor de Jair Bolsonaro Filipe Garcia Martins Pereira , ex-assessor especial de Assuntos Internacionais de Bolsonaro

, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais de Bolsonaro Marília Ferreira de Alencar , ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres

, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres Mário Fernandes , general da reserva, ex-secretário-geral da Presidência e aliado próximo de Bolsonaro

, general da reserva, ex-secretário-geral da Presidência e aliado próximo de Bolsonaro Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

Primeiro dia

No primeiro dia do julgamento, em 9 de dezembro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação de todos os réus. Em seguida, as defesas de Filipe Martins e de Fernando de Sousa Oliveira se manifestaram.

Depois disso, a defesa do coronel do Exército Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, negou que o militar tenha realizado o monitoramento ilegal do ministro Alexandre de Moraes.

O advogado de Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça, pediu a absolvição da acusação de participação na trama golpista. Delegada da Polícia Federal, ela foi responsável pelo levantamento de dados que baseou as blitze da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar a circulação de eleitores do Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022.

A defesa do general do Exército Mário Fernandes negou que o militar tenha apresentado conduta concreta para matar autoridades.

Durante o governo Bolsonaro, o general ocupou o cargo secretário-executivo da Secretaria-geral da Presidência da República e foi responsável, segundo a Polícia Federal, pela elaboração do arquivo de word intitulado "Punhal Verde e Amarelo", com planejamento "voltado ao sequestro ou homicídio" do ministro Alexandre de Moraes, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin.