Moraes permite visitas permanentes de Michelle a Bolsonaro na Superintendência da PF

Bolsonaro está preso há três semanas em Brasília. Isac Nóbrega / Presidência da República/Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes aceitou, nesta quinta-feira (18), o pedido da defesa de Jair Bolsonaro, permitindo visitas de Michelle Bolsonaro ao ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. As visitas vão acontecer às terças e quintas-feiras.

Desde a prisão do político, a defesa precisa submeter cada solicitação de visita ao gabinete do ministro, relator do processo, e os visitantes só podem entrar mediante autorização judicial.

Na semana passada, Moraes rejeitou um pedido para que Michelle e os filhos do ex-presidente fossem cadastrados para acessar a carceragem de segunda a sexta-feira, nos horários permitidos, sem necessidade de autorização prévia do STF.

Além disso, Moraes atendeu ao pedido da PF para regular o fluxo de correspondências enviadas ao ex-presidente.

O ministro também autorizou que Bolsonaro realize sessões de fisioterapia no horário do banho de sol durante a semana, de acordo com prescrição médica.

