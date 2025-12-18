Política

Terças e quintas
Notícia

Moraes permite visitas permanentes de Michelle a Bolsonaro na Superintendência da PF

Na mesma decisão, o ministro autorizou que o ex-presidente realize sessões de fisioterapia durante a semana no horário do banho de sol 

Zero Hora

