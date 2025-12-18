Moraes permite visitas permanentes de Michelle a Bolsonaro na Superintendência da PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes aceitou, nesta quinta-feira (18), o pedido da defesa de Jair Bolsonaro, permitindo visitas de Michelle Bolsonaro ao ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. As visitas vão acontecer às terças e quintas-feiras.
Desde a prisão do político, a defesa precisa submeter cada solicitação de visita ao gabinete do ministro, relator do processo, e os visitantes só podem entrar mediante autorização judicial.
Na semana passada, Moraes rejeitou um pedido para que Michelle e os filhos do ex-presidente fossem cadastrados para acessar a carceragem de segunda a sexta-feira, nos horários permitidos, sem necessidade de autorização prévia do STF.
Além disso, Moraes atendeu ao pedido da PF para regular o fluxo de correspondências enviadas ao ex-presidente.
O ministro também autorizou que Bolsonaro realize sessões de fisioterapia no horário do banho de sol durante a semana, de acordo com prescrição médica.
Segundo os advogados, o médico particular de Bolsonaro recomendou a realização de sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora. O objetivo é a manutenção do condicionamento físico e readequação postural.