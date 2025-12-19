Moraes nega recurso de Bolsonaro contra condenação por trama golpista

Defesa de Bolsonaro entrou com pedido de embargos infringentes, recurso negado por Moraes. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta sexta-feira (19) recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.

No mês passado, os advogados entraram com os chamados embargos infringentes para tentar derrubar a decisão do ministro que negou outro recurso da defesa, os embargos de declaração, e determinou a execução da condenação de Bolsonaro e mais seis réus do núcleo 1 da trama golpista.

Na decisão, Moraes considerou o recurso protelatório e reafirmou que o ex-presidente não tem direito aos embargos infringentes.

"Desde a definição pelo plenário do STF, esse entendimento — exigência de dois votos absolutórios próprios para o cabimento dos embargos infringentes das decisões das turmas — vem sendo aplicado em todas as ações penais, inclusive nas relacionadas aos crimes de atentado às instituições democráticas e à tentativa de golpe de Estado, que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023", decidiu o ministro.

Para conseguir que o caso fosse julgado novamente, Bolsonaro precisava obter pelo menos dois votos pela absolvição, ou seja, placar mínimo de 3 votos a 2 no julgamento realizado em 11 de setembro e que condenou os acusados. No entanto, o placar pela condenação foi de 4 votos a 1.