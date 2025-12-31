Moraes nega autorização para Bolsonaro receber visita de sogro no hospital

Decisão foi emitida na terça-feira (30). Montagem com fotos AFP e STF / Arte GZH

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro e não autorizou visita do sogro do ex-presidente no hospital em que o político está internado em Brasília. As informações são do g1.

Para justificar sua decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro está submetido a "circunstâncias excepcionais da internação hospitalar" e que não aprovou a solicitação por "necessidade de garantir a segurança e a disciplina".

O ex-presidente está internado em uma unidade particular de saúde da capital federal e se recupera de uma cirurgia para correção de hérnias e de procedimentos para tratar um quadro de soluços. Ele deve passar por um novo procedimento nesta quarta-feira (31), conforme o último boletim médico, divulgado pelo Hospital DF Star na terça-feira (30).

Bolsonaro deixou temporariamente a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.