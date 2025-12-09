Moraes manda soltar Rodrigo Bacellar, mas determina uso de tornozeleira eletrônica

Rodrigo Bacellar foi preso no dia 3 de dezembro pela Polícia Federal. Alex Ramos / Alerj

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira (9) a liberdade provisória do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil). O ministro determinou que ele deve passar a usar tornozeleira eletrônica. As informações são do Globo.

Na tarde de segunda-feira (8), a Alerj aprovou uma resolução para que Bacellar deixasse a prisão. A votação aberta teve 42 votos favoráveis e 21 contrários à decisão, além de duas abstenções.

Outras medidas cautelares foram impostas ao parlamentar, como a proibição de se comunicar com os demais investigados, a entrega de todos os passaportes e a suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo.

Relembre a prisão

Bacellar foi preso no dia 3 de dezembro pela Polícia Federal. O inquérito apontou que o presidente da Alerj é suspeito de vazar informações sobre ações policiais.

A investigação mostra que Bacellar teria ligado para TH Joias e orientado a destruir provas no dia 2 de setembro, um dia antes da Operação Zargun. Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB), o TH Joias, é investigado por organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.