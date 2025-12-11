Moraes determina que Bolsonaro passe por perícia médica para avaliar saúde

Bolsonaro terá o estado de saúde avaliado por médicos da Polícia Federal. Isac Nóbrega / Presidência da República/Divulgação

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou a realização de perícia médica para avaliar as condições de saúde de Jair Bolsonaro — preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A decisão foi comunicada nesta quinta-feira (11), após a defesa do ex-presidente solicitar autorização para a realização de cirurgias.

"Determino a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliar a necessidade de imediata intervenção cirúrgica apontada pela defesa", escreveu na decisão, segundo o g1. Moraes destacou ainda que Bolsonaro tem direito assegurado a "atendimento médico em tempo integral" na Superintendência da PF.

No entanto, o magistrado observou que, desde a prisão do ex-presidente, em 22 de novembro, não houve registros de emergências com a saúde do ex-presidente.

"Desde aquele momento, não houve nenhuma notícia de situação médica emergencial ocorrida com JAIR MESSIAS BOLSONARO. Ressalte-se, ainda, que os exames médicos apresentados pela defesa não são atuais, sendo que o mais recente foi realizado há 3 meses, sem que à época os médicos tenham indicado necessidade de imediata intervenção cirúrgica", declarou o ministro.

Necessidade de cirurgia