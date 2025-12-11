Política

Em até 15 dias
Moraes determina que Bolsonaro passe por perícia médica para avaliar saúde

Defesa alegou que o ex-presidente apresenta quadro clínico de "excepcional gravidade" e solicitou permissão para a realização de cirurgias em hospital



