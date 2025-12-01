Moraes determina perícia para avaliar saúde de general Heleno

O ministro Alexandre de Moraes determinou que seja realizada uma perícia médica para avaliar a saúde do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro, condenado no julgamento do núcleo crucial da trama golpista. A ordem do magistrado foi assinada nesta segunda-feira (1º) e estipula o prazo de 15 dias para que os peritos médicos da Polícia Federal realizem os exames para confirmar a situação cognitiva do militar.
A defesa de Heleno pede que ele cumpra a pena em regime domiciliar, afirmando que o cliente sofre de Alzheimer, de acordo com a CNN.
Os advogados do militar apresentaram relatórios médicos indicando que, a partir de dezembro de 2024, seu estado passou a ser detalhadamente monitorado, levando ao diagnóstico, em janeiro de 2025, de demência mista, incluindo Alzheimer em estágio inicial.
O despacho determina que seja realizada uma avaliação clínica completa, que leve em consideração o "histórico médico, exames e avaliações de laboratório, como a função tireoidiana e níveis de vitamina B12, neurológicos e neuropsicológicas, incluindo, se necessário for, exames de imagem como ressonância magnética e PET, além do que entenderem necessário para verificação do estado de saúde do réu, em especial sua memória e outras funções cognitivas, bem como, eventual grau de limitação funcional decorrente das patologias identificadas".