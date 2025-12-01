Moraes determina perícia para avaliar saúde de general Heleno

General foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro. Ton Molina / STF,Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes determinou que seja realizada uma perícia médica para avaliar a saúde do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro, condenado no julgamento do núcleo crucial da trama golpista. A ordem do magistrado foi assinada nesta segunda-feira (1º) e estipula o prazo de 15 dias para que os peritos médicos da Polícia Federal realizem os exames para confirmar a situação cognitiva do militar.

A defesa de Heleno pede que ele cumpra a pena em regime domiciliar, afirmando que o cliente sofre de Alzheimer, de acordo com a CNN.

Os advogados do militar apresentaram relatórios médicos indicando que, a partir de dezembro de 2024, seu estado passou a ser detalhadamente monitorado, levando ao diagnóstico, em janeiro de 2025, de demência mista, incluindo Alzheimer em estágio inicial.