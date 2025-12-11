Política

Deputada condenada
Notícia

Moraes determina perda do mandato de Carla Zambelli

Ministro também anulou a votação da Câmara que rejeitou a cassação da parlamentar; Primeira Turma do STF julga decisão na sexta-feira

Estadão Conteúdo

Zero Hora

