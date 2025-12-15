Moraes determina abertura de processo para a extradição de Alexandre Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Secretaria Judiciária da Corte inicie o processo de extradição de Alexandre Ramagem (PL-RJ). O deputado federal foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão no processo da trama golpista e está nos Estados Unidos desde setembro.
"Determino à Secretaria Judiciária que remeta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de ALEXANDRE RAMAGEM, nos termos do Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América", diz o despacho de Moraes.
A Polícia Federal apurou que Ramagem deixou o Brasil de forma clandestina, pela fronteira com a Guiana, de acordo com o g1.
Conforme as investigações, o parlamentar atravessou a fronteira por Roraima, sem passar por nenhum posto migratório. Ramagem atuou como delegado no Estado.
Já no país vizinho, ele embarcou para os Estados Unidos, usando passaporte diplomático, mesmo com uma ordem para o cancelamento do documento.