Moraes determina abertura de processo para a extradição de Alexandre Ramagem

Parlamentar deixou o país por Roraima, onde foi delegado. Fellipe Sampaio / STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Secretaria Judiciária da Corte inicie o processo de extradição de Alexandre Ramagem (PL-RJ). O deputado federal foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão no processo da trama golpista e está nos Estados Unidos desde setembro.

"Determino à Secretaria Judiciária que remeta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição de ALEXANDRE RAMAGEM, nos termos do Tratado de Extradição com os Estados Unidos da América", diz o despacho de Moraes.

A Polícia Federal apurou que Ramagem deixou o Brasil de forma clandestina, pela fronteira com a Guiana, de acordo com o g1.

Conforme as investigações, o parlamentar atravessou a fronteira por Roraima, sem passar por nenhum posto migratório. Ramagem atuou como delegado no Estado.