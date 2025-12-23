Moraes corrige nota e diz que reunião conjunta com Febraban tinha BTG, Santander e Itaú

Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos com a Magnitsky em julho, mas a medida foi revogada. Rosinei Coutinho / STF

A assessoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez uma correção da nota divulgada na manhã desta terça-feira (23) sobre reuniões que teve com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e com representantes de instituições financeiras para tratar da Lei Magnitsky.

Na nota, Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, teria participado de reuniões com o BC, Banco do Brasil e outros bancos. Além disso, cita "reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeira, da Febraban, do BTG e os vice-presidentes do Santander e Itaú".

Mais cedo, o informe citava, erroneamente, que na reunião estava presente o representante do Bradesco no lugar do Santander.

"Em todas as reuniões, foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito.".