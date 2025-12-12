Primeira Turma do STF forma maioria para determinar a perda do mandato de Zambelli

Carla Zambelli está presa na Itália desde junho e passa por processo de extradição. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, confirmou a determinação de perda do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em votação no plenário virtual da Primeira Turma. O relator da ação penal foi o primeiro a registrar o voto após requisitar a análise da própria decisão.

O magistrado foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Agora, Cármen Lúcia tem até as 18h desta sexta-feira para registrar a sua manifestação.

A decisão de Moraes ocorreu após a Câmara rejeitar a cassação de Zambelli, condenada a mais de 10 anos de prisão por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A perda do mandato faz parte da sentença da deputada federal.

Segundo Moraes, a deliberação que tentou livrar a deputada de uma cassação "desrespeita os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, quanto flagrante desvio de finalidade". Para o ministro, este movimento "ocorreu em clara violação" à Constituição.