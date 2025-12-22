Moraes concede prisão domiciliar humanitária a Augusto Heleno, condenado pela trama golpista

General foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Tripe,Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar ao ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno, condenado pela trama golpista.

A decisão foi tomada no fim da tarde desta segunda-feira (22), após a Polícia Federal concluir uma perícia médica do general, diagnosticado com Alzheimer.

Para manter o benefício, Heleno deverá cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica e entregar seus passaportes, de acordo com o g1.

Moraes determinou ainda a suspensão do porte de arma do ex-ministro, que só poderá receber as visitas de seus advogados, médicos e pessoas autorizadas pelo STF.

Heleno também fica proibido de utilizar telefones, celulares e redes sociais.

"O descumprimento da prisão domiciliar humanitária ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará no imediato retorno ao cumprimento da pena em regime fechado", diz decisão de Moraes.

