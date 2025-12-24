Moraes autoriza visita de filhos de Bolsonaro durante internação do ex-presidente

Presidente está internado no Hospital DF Star. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Alexandre de Moraes autorizou, nesta quarta-feira (24), a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL), além dos outros filhos de Jair Bolsonaro, Renan e Laura, ao ex-presidente, ao longo do período de internação no hospital DF Star em Brasília. Eles deverão seguir as mesmas restrições impostas à Michelle.

A defesa havia pedido para que Flávio e Carlos pudessem acompanhar a ex-primeira-dama na visita do pai, porém, no despacho desta terça-feira (23), em que permitia a realização do procedimento cirúrgico, o ministro do STF permitia apenas a presença de Michelle.

Bolsonaro foi internado nesta manhã para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Essa foi a primeira vez que ele deixou a Superintendência da Polícia Federal, onde está preso desde 22 de novembro. Inicialmente, ele foi preso preventivamente, mas depois passou a cumprir a pena por tentativa de golpe de Estado.