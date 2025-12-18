Moraes autoriza Jair Bolsonaro a conceder entrevista na prisão

Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Gabriela Biló/Folhapress / .

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conceda entrevista no local onde está preso. A conversa com o portal Metrópoles será realizada na terça-feira (23), entre 11h e 12h, com a duração máxima estabelecida em uma hora.

Essa será a primeira manifestação pública de Bolsonaro desde que ele foi preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. No início deste mês, ele indicou o filho Flávio Bolsonaro para se candidatar a presidente da República em 2026.

Além do Metrópoles, outros veículos jornalísticos já haviam solicitado autorização para entrevistar Bolsonaro. Contudo, Moraes havia estabelecido que qualquer autorização dependeria, primeiro, de que a defesa do ex-presidente informasse o interesse em conceder a entrevista. Isso se deu apenas no caso do Metrópoles, até o momento.

Na mesma decisão, Moraes também atendeu outros pedidos da defesa de Bolsonaro. Entre eles, a realização de sessões de fisioterapia durante o horário de banho de sol e a visitação permanente de Michelle Bolsonaro, sem necessidade de autorização, desde que realizada dentro dos horários estabelecidos (terças e quintas, das 9h às 11h), com duração de 30 minutos e separadamente.

Preso desde novembro

Na manhã do dia 22 de novembro, um sábado, Bolsonaro foi preso preventivamente após tentar usar uma solda para romper a tornozeleira eletrônica que usava. Ele já estava com o equipamento e estava em prisão domiciliar em razão de outro processo.

Já no dia 25 de novembro, com o trânsito em julgado do processo da trama golpista, o ex-presidente começou a cumprir a pena de 27 anos e três meses.

Caso Lula rendeu embates

A entrevista de políticos detidos já rendeu debates quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Em setembro de 2018, o então ministro do STF Ricardo Lewandowski autorizou que Lula concedesse entrevista aos jornalistas Florestan Fernandes Júnior, para o El País, e Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

No mesmo dia, porém, o ministro Luiz Fux derrubou a autorização e estabeleceu que a proibição valeria até que o plenário da Corte analisasse o caso de forma definitiva.