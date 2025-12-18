Política

Moraes autoriza Jair Bolsonaro a conceder entrevista na prisão

Essa será a primeira manifestação pública do ex-presidente desde que ele foi preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília

Zero Hora

Estadão Conteúdo

