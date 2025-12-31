Moraes autoriza ex-ministro e general condenado na trama golpista a trabalhar e ler para reduzir pena

Paulo Sergio Nogueira está preso no Comando Militar do Planalto, em Brasília. EVARISTO SA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que Paulo Sergio Nogueira, ex-ministro da Defesa no governo de Jair Bolsonaro e general, possa trabalhar e ler para reduzir a pena de 19 anos de prisão a que foi condenado no inquérito do golpe. Desde novembro, o ex-comandante do Exército está preso no Comando Militar do Planalto, em Brasília. As informações são do g1.

Moraes atendeu ao pedido da defesa do militar. O ministro do STF também aprovou que Nogueira faça cursos superiores ou profissionalizantes, desde que a defesa informe, nos próximos dias, o curso que o general pretende fazer.

A previsão de usar o trabalho e os estudos para reduzir a pena foi incluída na Lei de Execuções Penais em 2011 e vale para todos os presos em regime fechado ou semiaberto do país, mas exige autorização da Justiça para cada detento.

A lei permite reduzir um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (ensino Fundamental, Médio, profissionalizante ou Superior) e diminuir um dia de pena a cada 3 dias de trabalho.