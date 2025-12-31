Política

19 anos de prisão
Moraes autoriza ex-ministro e general condenado na trama golpista a trabalhar e ler para reduzir pena

Ministro do STF também aprovou que Paulo Sergio Nogueira faça cursos superiores ou profissionalizantes, desde que a defesa informe o curso que o militar pretende fazer, para diminuir tempo total de punição

Zero Hora

