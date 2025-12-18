Ministro da Previdência demite secretário alvo da PF e nega envolvimento da pasta com fraude no INSS

Adroaldo Portal atua há mais de 20 anos em cargos de confiança ligados ao PDT em Brasília. Edilson Rodrigues / Agência Senado

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, determinou a exoneração do secretário-executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, após ele ser alvo da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga esquema de fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nesta quinta-feira (17). Portal está deito em prisão domiciliar.

Em declaração à imprensa, Queiroz afirmou ainda que não há nenhum envolvimento do Ministério na operação e reforçou o compromisso com a identificação dos envolvidos do esquema.

— Seguimos nesta toada de buscar os responsáveis, esse governo não protege ninguém. A prova disso é que há ampla liberdade para que os órgão de controle investiguem todas as esferas do governo para que possamos encontrar os responsáveis pelas fraudes — afirmou.

Em nota, a Previdência informou que o procurador-federal Felipe Cavalcante e Silva, atual consultor jurídico do ministério, assumirá o cargo deixado por Portal.

Operação Sem Desconto

Uma nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga esquema de fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), está sendo realizada pela Polícia Federal (PF). São cumpridos 52 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares.

Além de Adroaldo Portal, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) e um assessor parlamentar dele foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Presos

Domingos Sávio de Castro: empresário ligado a empresas que teriam recebido recursos de entidades como a Associação Brasileira de Previdência (Abraprev) e a Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (Abapen)

empresário ligado a empresas que teriam recebido recursos de entidades como a Associação Brasileira de Previdência (Abraprev) e a Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (Abapen) Adelino Rodrigues Júnior : sócio de Castro na DM&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros

: sócio de Castro na DM&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros Romeu Carvalho Antunes : filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS

: filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Eric Fidelis : filho do ex-diretor de Benefícios do INSS André Fidelis.

: filho do ex-diretor de Benefícios do INSS André Fidelis. Rubens Oliveira Costa: braço financeiro do Careca do INSS.

Quem é Adroaldo Portal

Gaúcho e filiado ao PDT, Adroaldo Portal atuava como chefe de gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA) antes de entrar no governo. Antes de assumir como número dois do ministério, ele atuava como secretário do Regime Geral de Previdência Social. A troca ocorreu após a saída do ministro Carlos Lupi, em meio ao escândalo do desvio de aposentadorias.

Adroaldo Portal atua há mais de 20 anos em cargos de confiança ligados ao PDT em Brasília.

Como funcionava o esquema de fraudes

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílios funerários, odontológicos e psicológicos, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica.

Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.