Política

Fora da Pasta
Notícia

Ministro da Previdência demite secretário alvo da PF e nega envolvimento da pasta com fraude no INSS

Wolney Queiroz ainda reforçou o compromisso do ministério com a identificação dos envolvidos do esquema. Substituto já foi escolhido

Zero Hora

