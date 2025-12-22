Ministério da Justiça pede a extradição de Ramagem

Ex-diretor-geral da Polícia Federal teve o mandato de deputado federal cassado. Marcos Oliveira / Agencia Senado

O Ministério da Justiça informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que já solicitou a extradição de Alexandre Ramagem. O pedido foi feito ao Ministério das Relações Exteriores e informado ao magistrado no dia 17 de dezembro.

Ex-diretor-geral da Polícia Federal, Ramagem teve o mandato de deputado federal cassado após condenação pelo STF a 16 anos de prisão, por participação na trama golpista.

Com a sentença, a Mesa Diretora da Câmara entendeu que ele excederia o número limite de faltas ao cumprir a pena.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro, Ramagem está em Miami, nos Estados Unidos, e é considerado foragido pela Justiça brasileira. Desde setembro, ele apresentava atestados médicos para justificar sua ausência na Câmara.

Após a descoberta da fuga, a Câmara informou que a Casa não foi comunicada sobre o afastamento do parlamentar do território nacional nem autorizou nenhuma missão oficial de Ramagem no Exterior.