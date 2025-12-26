Michelle Bolsonaro diz que ex-presidente conseguiu se alimentar e já fez fisioterapia

Ex-primeira-dama foi autorizada a acompanhar o marido no hospital. Evaristo Sa / AFP

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu se alimentar e já realizou sessão de fisioterapia. A publicação, feita no Instagram, foi ao ar por volta das 12h45 desta sexta-feira (26).

"Meu amor conseguiu se alimentar e já fez a fisioterapia, graças a Deus", escreveu ela. "Continuo passando longos períodos sem usar o celular, pois não é permitido permanecer com o aparelho no leito. À noite, responderei a todos com carinho", acrescentou.

Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, em 24 de dezembro, para a realização de uma cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral. O procedimento foi concluído sem intercorrências na quinta-feira (25), com duração de três horas e meia.

Michelle foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a estar presente no hospital como acompanhante.

O magistrado proibiu que computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos sejam usados dentro do quarto. Dois policiais federais são responsáveis por fiscalizar o cumprimento da ordem na porta do quarto.

O ex-presidente permanece no hospital para cumprir um período de recuperação de cinco a sete dias, sob cuidados pós-operatórios, como analgesia, fisioterapia motora e prevenção de trombose venosa.