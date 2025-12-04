Marina Silva tem alta após internação por dores na lombar

Marina Silva tem 67 anos. Ricardo Stuckert / Divulgação

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, teve alta na noite de quarta-feira (3) e está se recuperando em casa. Ela foi internada devido a uma dor súbita na região lombar — que sentiu enquanto movia vasos de plantas em sua casa.

Conforme orientações médicas, a ministra vai se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período. Ela estava de férias das funções, após a COP30, em Belém. As informações são do jornal O Globo.

Maria realizou uma tomografia computadorizada, que mostrou leve fratura na vértebra L4. Ela foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, pelos médicos Leonardo Coelho e Eder Malta, clínicos gerais, e Isaias Azevedo, ortopedista.

A ministra, de 67 anos, tem longa trajetória como ambientalista e já havia sido ministra do Meio Ambiente no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 e 2008. Ela ocupa o cargo atual desde 2023.