Marina Silva é hospitalizada após dor na lombar

Marina Silva tem 67 anos. André Ávila / Agencia RBS

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, foi hospitalizada na tarde desta quarta-feira (3) devido a uma dor súbita na região lombar, que sentiu enquanto movia vasos de plantas em sua casa.

Segundo nota divulgada pelo ministério, Marina foi medicada, sente-se bem e terá alta ainda nesta quarta. Foi realizada uma tomografia computadorizada, que mostrou leve fratura na vértebra L4.

Ela foi atendida no Hospital Brasília, no Lago Sul, pelos médicos Leonardo Coelho e Eder Malta, clínicos gerais, e Isaias Azevedo, ortopedista.

A ministra estava de férias das funções. Ela precisará se ausentar do trabalho presencial nas próximas semanas, mas deve seguir trabalhando de forma remota.

A ministra, de 67 anos, tem longa trajetória como ambientalista e já havia sido ministra do Meio Ambiente no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre 2003 e 2008. Ela ocupa o cargo atual desde 2023.