Lula vence Flávio Bolsonaro por 46% a 36% no segundo turno, diz Quaest

Lula e Flávio Bolsonaro podem ser concorrentes nas eleições de 2026. Fabio Rodrigues-Pozzebom,Agência Brasil / Evaristo Sa,AFP / Divulgação

Em um possível segundo turno nas eleições presidenciais, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva vence o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por 46% a 36%, com 3% de indecisos e 15% de brancos e nulos. Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (16).

No primeiro turno, Flávio tem vantagem eleitoral sobre todos os outros presidenciáveis de direita no primeiro turno da eleição de 2026, mas está atrás de Lula.

Os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, também estão 10 pontos porcentuais atrás no segundo turno em relação ao petista.

A Quaest testou diversos cenários estimulados para a disputa no primeiro turno. No primeiro deles, Lula tem 39% das intenções de voto, seguido de Flávio com 23% e Ratinho Júnior (PSD) com 13%. Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) tem 2%. Indecisos são 5% e brancos e nulos, 16%.

No cenário com Tarcísio, Lula vai a 41%, Flávio continua com 23% e o governador paulista aparece em terceiro com 10%. Renan tem 2% e Rebelo, 1%. Indecisos são 6% e brancos e nulos, 17%.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de dezembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Segundo turno

O resultado é praticamente o mesmo se o adversário do petista for Tarcísio ou Ratinho Júnior.