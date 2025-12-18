Lula sobre o PL da Dosimetria: "Na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei"

Presidente conversou com jornalistas, nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto. YouTube: @gov.br / Reprodução

Aprovado pelo Senado na quarta-feira (18), o projeto de lei (PL) que reduz as penas dos réus da trama golpista será vetado por Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente confirmou, nesta quinta-feira (18), que não houve acordo do Congresso com o governo para a tramitação do PL da Dosimetria.

— Eu tenho dito já há algum tempo que as pessoas que cometeram o crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. Nem terminou o julgamento ainda, nem terminou, ainda tem gente sendo condenada, e o pessoal já resolve diminuir as penas — declarou aos cerca de 80 jornalistas presentes no Palácio do Planalto para um "café da manhã com o presidente".

Lula reiterou que respeita as decisões do Congresso, mas ponderou que sua posição sobre o tema "não é segredo". O presidente também destacou que não houve acordo do Legislativo com o governo federal.

— Se houve acordo com o governo (federal), eu não fui informado. Com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Isso não é segredo para ninguém. O Congresso tem o direito de fazer as coisas, eu tenho o meu direito de vetar, depois eles têm o direito de derrubar o meu veto ou não. É assim que é o jogo — declarou.

"Trump virou meu amigo"

Em seu discurso, Lula também abordou a nova relação do Brasil com os Estados Unidos. O presidente brasileiro destacou a construção de uma relação de amizade com Donald Trump após as negociações do tarifaço.

— Todos vocês (jornalistas presentes) pensaram que eu ia entrar em guerra com o Trump. O Trump virou meu amigo. Com um pouco de conversa, dois homens de 80 anos de idade não têm por que brigar — disse.

Lula afirmou ter dito para Trump que "o poder da palavra é mais forte do que qualquer arma" dos Estados Unidos.