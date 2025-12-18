Política

Sem segredo
Notícia

Lula sobre o PL da Dosimetria: "Na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei"

Ao destacar ações e entregas da sua gestão a jornalistas na manhã desta quinta-feira, o presidente frisou a nova fase na relação com os EUA: "Trump virou meu amigo"

Zero Hora

