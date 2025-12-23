Lula sanciona lei que permite porte de arma para policiais legislativos

Texto aprovado pela CCJ da Câmara e sancionado por Lula altera o estatuto do desarmamento. André Ávila / Agencia RBS

O projeto de lei que autoriza policiais legislativos a portar arma de fogo, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão, que contempla agentes que atuam nas assembleias estaduais e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (23).

Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados em setembro, o texto altera o estatuto do desarmamento, de 2003.