Lula sanciona lei que cria Licença Ambiental Especial após vetos

Lula já havia vetado 63 pontos na lei geral do licenciamento ambiental. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 15.300, que trata da Licença Ambiental Especial (LAE), destinada a atividades ou empreendimentos "estratégicos". O Congresso aprovou a conversão da medida provisória (MP) em lei no começo de dezembro.

O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), determina que o processo seguirá a dinâmica trifásica: de licenças prévia, de instalação e de operação. A lei geral do licenciamento chegou a ser aprovada pelo Congresso com a possibilidade de processo monofásico, o que foi vetado por Lula antes do envio desta nova MP.

A lei também exige estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e respectivo relatório de impacto ambiental (Rima), conforme definido pela autoridade licenciadora, como requisitos para a emissão da licença ambiental especial.

Leia Mais Lula assina indulto de Natal e exclui condenados pelos atos golpistas

Segundo o texto, não poderá ser feita a LAE em alguns casos de atividades ou empreendimentos, entre eles: