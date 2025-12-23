Lula sanciona lei que cria Licença Ambiental Especial após vetos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei 15.300, que trata da Licença Ambiental Especial (LAE), destinada a atividades ou empreendimentos "estratégicos". O Congresso aprovou a conversão da medida provisória (MP) em lei no começo de dezembro.
O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), determina que o processo seguirá a dinâmica trifásica: de licenças prévia, de instalação e de operação. A lei geral do licenciamento chegou a ser aprovada pelo Congresso com a possibilidade de processo monofásico, o que foi vetado por Lula antes do envio desta nova MP.
A lei também exige estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e respectivo relatório de impacto ambiental (Rima), conforme definido pela autoridade licenciadora, como requisitos para a emissão da licença ambiental especial.
Segundo o texto, não poderá ser feita a LAE em alguns casos de atividades ou empreendimentos, entre eles:
- Minerários, exceto exploração de areia, cascalho, brita e lavra de diamante
- As que demandem supressão de vegetação nativa que dependa de autorização específica
- As que envolvam remoção ou realocação de população, localizados em terras indígenas, territórios quilombolas e de comunidades tradicionais, exceto se realizadas pela própria comunidade, localizados em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos