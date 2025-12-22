Lula sanciona alta de 8% a servidores do Judiciário em 2026, mas veta reajuste em 2027 e 2028

Proposta de alta escalonada é de autoria do Supremo Tribunal Federal, mas governo só autorizou aumento em 2026. Wallace Martins / STF / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o reajuste para os servidores do Poder Judiciário em 2026, mas vetou o aumento dos salários à categoria em 2027 e 2028. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22).

O projeto aprovado pelo Congresso Nacional prevê reajuste de 8% nos salários do Judiciário a partir de julho de 2026. Lula vetou aumentos idênticos previstos para julho de 2027 e julho de 2028.

A proposta original, de autoria do Supremo Tribunal Federal (STF), previa um aumento de 24%, que seria concedido de forma escalonada nos próximos três anos. O projeto não contempla os magistrados e prevê que o impacto orçamentário seja absorvido com recursos próprios do Judiciário.