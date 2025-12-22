Política

Proposta escalonada

Lula sanciona alta de 8% a servidores do Judiciário em 2026, mas veta reajuste em 2027 e 2028

Texto publicado no Diário Oficial da União afirma que a proposição para os anos seguintes contraria o interesse público

Estadão Conteúdo

Eduardo Rodrigues

Zero Hora

