Lula ressalta poder de negociação em última reunião ministerial de 2025: "Fica mais barato do que fazer guerra"

Na última reunião ministerial de 2025, realizada nesta quarta-feira (17) na Granja do Torto — uma das residências oficiais da Presidência —, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a importância de saber negociar, usando como exemplo as conversas recentes que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
— Eu falei pro Trump: "Oh, Trump, fica mais barato conversar e menos sofrível conversar do que (fazer) guerra. Se a gente acreditar no poder do argumento, da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países — afirmou Lula.
O encontro marca o encerramento da agenda ministerial, com avaliação dos três anos do governo Lula e definição das prioridades para o próximo ano.
Segundo o petista, o ano foi concluído de forma favorável mas o resultado não se refletiu nas pesquisas de opinião pública devido à polarização política.
— Nós conseguimos terminar o ano em uma situação amplamente favorável, embora isso não apareça com a força que deveria aparecer nas pesquisas de opinião pública. Não aparece porque existe uma polarização no país, como se fosse Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Internacional, Flamengo e Vasco, ou seja, você tem uma realidade em que ninguém muda de posição —declarou.
O presidente afirmou ainda que 2026, ano de eleição, será o "ano da verdade" e que as pessoas terão a oportunidade de escolher que tipo de país vão querer.
— Nós começamos o governo falando a palavra reconstrução e união, depois começou a falar que estava plantando e que este ano seria o ano da colheita. Já anunciamos todas as políticas sociais que tinha que anunciar. O dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade, para mostrar quem é quem neste país, o que aconteceu antes de nós e o que acontece quando chegamos ao governo — afirmou.