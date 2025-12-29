Lula quer reforçar campanha à reeleição com palanques estaduais fortes

Por enquanto, o PT projeta um máximo de 11 candidaturas próprias a governador. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto

Aspirando um inédito quarto mandato no cargo mais alto da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a abrir mão de candidaturas do PT nos Estados em troca de palanques aliados competitivos. Assim como em 2022, o PT deve ceder a cabeça de chapa em mais da metade das unidades da federação.

No entendimento da cúpula partidária, a vitória com somente 1,8 ponto percentual de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2022 se deu pela tibieza de alguns nomes que concorreram a governador, o que teria puxado para baixo a votação petista. No Rio Grande do Sul, por exemplo, pela segunda vez consecutiva o candidato a presidente pelo PT não teve palanque no segundo turno.

Para 2026, a ideia é reprisar a estratégia usada na campanha inaugural de Dilma Rousseff, em 2010, quando o partido construiu alianças estaduais que priorizavam a corrida nacional. Na ocasião, o PT teve apenas 10 candidatos a governador, o menor número de sua história e bem abaixo dos 24 postulantes de 2002, quando Lula se elegeu pela primeira vez.

Sudeste: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Haddad deve deixar o Ministério da Fazenda até abril. TON MOLINA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por enquanto, a legenda projeta um máximo de 11 candidaturas, duas a menos do que na eleição passada. O partido cogita prescindir da cabeça de chapa nos três maiores colégios eleitorais do país (SP, MG e RJ). Em São Paulo, o único nome colocado na esquerda até agora é o do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB).

Expoente petista em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não demonstra disposição de concorrer mais uma vez, preferindo o Senado ou a coordenação da campanha de Lula. Haddad, porém, deve ser empurrado à disputa dada a resistência do vice-presidente Geraldo Alckmin em tentar voltar à cadeira de governador (PSB) e do escasso entusiasmo dos petistas com Márcio França.

Em Minas Gerais, o PT nem sequer tem aspirante à vaga. Lula gostaria de apoiar o senador Rodrigo Pacheco (PSD) no segundo maior colégio eleitoral do país e um dos pilares de sua vitória em 2022 — único Estado fora do Norte e Nordeste em que superou Bolsonaro —, mas o ex-presidente do Senado cogita abandonar a vida pública e ainda guarda mágoa do petista por ter sido preterido na indicação ao Supremo Tribunal Federal.

Resta ao PT apoiar o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT). O apoio a Kalil é reivindicação do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi.

Sul

No RS, Edgar Pretto e Paulo Pimenta foram confirmados pré-candidatos pelo PT ao governo e ao Senado, respectivamente. Joaquim Moura/Partido dos Trabalhadores / Divulgação

Os partidos já fecharam aliança no Paraná em torno de Requião Filho (PDT) e ainda mantêm tratativas no Rio Grande do Sul. Lula se ressente do resultado do PT gaúcho nas duas últimas eleições e flerta com a candidatura de Juliana Brizola (PDT).

O partido lançou oficialmente Edegar Pretto (PT) e resiste em ceder a cabeça de chapa, alegando disparidade de tamanho entre as duas legendas e o apoio dos trabalhistas ao governo de Eduardo Leite (PSD). Presidente nacional do PT e articulador dos palanques regionais, Edinho Silva está ciente da dificuldade em montar uma aliança. Ele se reuniu com os dois partidos no início do mês e jogou a decisão para o próximo ano.

Em Santa Catarina, um dos Estados mais bolsonaristas do país, o PT dá a eleição como perdida. Todavia, não abre mão de ter um palanque para Lula. Amigo pessoal do presidente, o ex-deputado federal Décio Lima surpreendeu o partido ao passar para o segundo turno em 2022 e deve reprisar a candidatura, embora tenha desejo de disputar o Senado.

Nordeste

Tido como fortaleza eleitoral do PT, o Nordeste guarda atenção especial de Lula. Ao menos cinco das 11 pré-candidaturas do partido a governador estão estabelecidas na região. A maior expectativa de vitória recai sobre a reeleição de Rafael Fonteles (PT) no Piauí, seguida de Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia, um enclave governado pela sigla desde 2007.

Ciro Gomes deve concorrer ao governo do Estado do Ceará. PSDB/Divulgação

No Ceará, Lula teme o retorno de Ciro Gomes (PSDB) à arena estadual. Para fazer frente ao ex-aliado, o presidente pretende lançar o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que irá se desincompatibilizar da pasta em março e ficar à disposição do partido. Pesquisas apontam que Ciro venceria o atual governador Elmano de Freitas (PT), mas perderia para Santana.

Em Pernambuco, há risco de complicações numa aliança dada como natural com o presidente nacional do PSB e prefeito de Recife, João Campos. Reeleito com 78% dos votos em 2024, Campos vem perdendo espaço para a governadora Raquel Lyra (PSD).

Ex-tucana como Eduardo Leite, Raquel reage nas pesquisas ao mesmo tempo em que se aproxima de Lula. Diante desse cenário, Lula tem sido aconselhado a manter neutralidade, pelo menos por ora, e não descarta a hipótese de manter dois palanques em sua terra natal.

O flerte com o PSD, partido que concilia alianças simultâneas com o petismo e o bolsonarismo, surge como principal esteio do PT nos Estados. Ao todo, Lula articula apoio a sete pré-candidatos da sigla a governador, número superior a aliados tradicionais como o PSB ou o PDT.