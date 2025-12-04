Lula nega problemas com o Congresso, mas critica emendas impositivas: "Erro histórico, será resolvido com mudança dos que aprovaram isso"

Lula no Conselhão, ao lado da primeira-dama, Janja da Silva. Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (4), que não concorda com o modelo de emendas impositivas e classificou como um "erro histórico" a fatia do Orçamento da União sob controle direto do Congresso Nacional.

— Você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso — afirmou durante a sexta reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), o Conselhão.

Lula ponderou que a disputa em torno das emendas não deve ser interpretada como conflito institucional.

— Nós do governo não temos nenhum problema com o Congresso Nacional — declarou, ao defender que divergências sobre orçamento fazem parte do processo político, mas não comprometem a relação entre os poderes.

O presidente voltou a criticar a lógica de restrições fiscais rígidas e argumentou que países desenvolvidos não operam sob limites como o teto de gastos brasileiro.

— Um país que é a oitava economia do mundo não tem direito de ficar criando teto de gasto — disse.

Em seguida, comparou com economias avançadas:

— Vocês acham que EUA e Alemanha pensam em teto de gastos?