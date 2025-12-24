Lula fará pronunciamento de Natal às 20h30min desta quarta-feira

Fala do presidente Lula será transmitido na televisão e no rádio. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz nesta quarta-feira (24), às 20h30min, o pronunciamento de Natal. O discurso será transmitido em rede nacional de rádio e televisão.

Segundo a Secom, o discurso de Lula terá a duração de seis minutos e 39 segundos.

Lula está em São Paulo para passar o Natal com a família. Depois, deve se deslocar para o Rio de Janeiro onde deve passar o Ano-Novo na Restinga de Marambaia, base militar. O presidente permanecerá durante todo o recesso acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva.

No pronunciamento de Natal do ano passado, Lula destacou os números da economia, os esforços do governo para a agricultura, além de pregar a união entre famílias afastadas por motivos políticos.