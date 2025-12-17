Política

Impasse

Lula diz que se assinatura entre Mercosul e União Europeia não acontecer, "Brasil não fará mais acordo"

Presidente brasileiro voltou a citar governos da França e da Itália, que demonstraram contrariedade à negociação

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi, Mateus Maia e Gabriel de Sousa

