Lula diz que relação com Trump está indo muito bem: "Acho que estamos perto de ouvir uma notícia boa"

Trump e Lula se encontraram em outubro na Malásia. Ricardo Stuckert / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (3) acreditar que o Brasil terá boas notícias sobre revogação de tarifas impostas contra o país pelo governo americano. Lula conversou por telefone com Donald Trump na terça-feira (2).

— Da mesma forma que o povo teve uma notícia ruim quando o Trump anunciou a taxação, acho que está perto de ouvir uma notícia boa — disse Lula.

Durante entrevista à TV Verdes Mares (afiliada da Globo no Ceará), o presidente também afirmou que fora dos holofotes, Trump "é outra pessoa".

— Eu posso dizer que, toda vez que eu converso com o Trump, eu me surpreendo. Por que muitas vezes você vê o Trump na televisão muito nervoso. Na conversa pessoal, ele é outra pessoa. Eu fiz questão de dizer para ele, temos dois Trump: o da televisão e o da conversa pessoal — afirmou.

Lula ligou para Trump quando estava na Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, no interior de Pernambuco. Apesar de elogiar a retirada da sobretaxa de 40% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros como café, carnes e frutas, o petista pediu ao republicano que acelerasse as negociações para reduzir as tarifas de 22% dos itens exportados pelo Brasil que ainda enfrentam esse problema.

"Boa conversa", diz Trump

Na terça-feira, após a ligação, durante evento da Casa Branca para anunciar a doação da Dell ao Trump Accounts, o presidente americano foi questionado por jornalistas sobre o contato do brasileiro. Ele afirmou que teve uma "boa conversa" com Lula e elogiou o mandatário.

— Eu gosto dele. Tivemos uma boa conversa. Falamos mais sobre o comércio e sanções econômicas contra o Brasil. Mas, sabem, gosto dele — declarou, sem acrescentar detalhes.