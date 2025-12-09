Lula diz que mulheres têm medo de denunciar agressões, aponta falta de eficácia em tornozeleiras e cita Bolsonaro 

Lula falou durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (8) que muitas mulheres não denunciam os homens que as agridem por "medo de que a vingança seja maior". Afirmou que medidas protetivas e que restringem liberdades, como tornozeleira eletrônica, não são eficazes.

Lula citou o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e como ele tentou danificar sua tornozeleira eletrônica no fim de novembro, o que acabou levando-o à cadeia.

— Muitas vezes as mulheres não fazem denúncia porque têm medo de que a vingança seja maior. "Ah, vai colocar a tornozeleira, o cara não pode se aproximar de casa". Mas quem está sozinha em casa é a mulher, e o safado aparece. E quando aparece mais nervoso. Se até um presidente que tentou dar um golpe no país tentou tirar a tornozeleira dele, imagina (esses agressores) — disse, durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília. Logo após a fala, a plateia entoou gritos de "sem anistia".

Lula disse que gostaria de convocar o Congresso Nacional, setores do Judiciário e da sociedade civil para debater o assunto. Disse que a luta tem de ser dos homens também e que as "mulheres unidas jamais serão reprimidas".

— Estou dizendo nós homens porque vou convocar uma reunião com os Poderes da República. É importante envolver o Congresso Nacional, Senado e Câmara, a Suprema Corte, o STJ, os tribunais de justiça dos Estados, os sindicalistas, os evangélicos, todo mundo. É preciso um mutirão educacional para que o homem, quando tiver vontade de bater em uma mulher, pegue seu sapato e bata em sua cabeça, não se vingar da mulher — afirmou.

O presidente afirmou ainda que os "negacionistas" e as "tranqueiras" não vão voltar a governar o país. A declaração do presidente ocorre três dias após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciar que será candidato ao Palácio do Planalto em 2026.

O senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá 42 anos no primeiro turno das eleições de 2026. O petista, por sua vez, estará com 81. Na declaração, Lula fez uma reflexão sobre a idade dele e dos possíveis concorrentes.