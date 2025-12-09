Política

Feminicídios 

Lula diz que mulheres têm medo de denunciar agressões, aponta falta de eficácia em tornozeleiras e cita Bolsonaro 

O presidente da República disse que gostaria de convocar o Congresso Nacional, setores do Judiciário e da sociedade civil para debater a violência contra as mulheres

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS