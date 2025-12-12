Política

Relações internacionais 

Lula diz que afirmou a Trump que América Latina é zona de paz: "Não queremos guerra"

O telefonema, citado pelo brasileiro, aconteceu na mesma semana em que Lula conversou com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

Estadão Conteúdo

Gabriel Hirabahasi e Gabriel de Sousa

