Política

Flexibilidade

Lula defende fim da escala 6x1 no Conselhão: "Não tem mais sentido"

Presidente argumenta que avanços tecnológicos permitem reestruturação do mercado de trabalho brasileiro

Estadão Conteúdo

Luiz Araújo, Gabriel Hirabahasi e Mateus Maia

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS