Lula defende fim da escala 6x1 no Conselhão: "Não tem mais sentido"

Lula participou de reunião do Conselhão nesta quinta. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a revisão da jornada semanal de trabalho no Brasil, durante participação na sexta reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS) — o Conselhão, nesta quinta-feira (4).

Lula afirmou que os avanços tecnológicos tornam o modelo atual, de seis dias trabalhados por um de folga, ultrapassado.

Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada, à luz das transformações do setor produtivo:

— Não tem mais sentido nosso país, com avanços tecnológicos, manter a atual jornada de trabalho — afirmou.