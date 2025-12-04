Lula defende fim da escala 6x1 no Conselhão: "Não tem mais sentido"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a revisão da jornada semanal de trabalho no Brasil, durante participação na sexta reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS) — o Conselhão, nesta quinta-feira (4).
Lula afirmou que os avanços tecnológicos tornam o modelo atual, de seis dias trabalhados por um de folga, ultrapassado.
Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada, à luz das transformações do setor produtivo:
— Não tem mais sentido nosso país, com avanços tecnológicos, manter a atual jornada de trabalho — afirmou.
Lula disse que a discussão precisa envolver sindicatos e especialistas, com foco na reorganização do modelo de seis dias trabalhados por um de descanso.