Lula confirma que Sabino vai deixar o Ministério do Turismo

Celso Sabino vai deixar o Ministério do Turismo. A informação foi confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (17). O deputado federal foi expulso do União Brasil no dia 8 de dezembro, após descumprir orientação do partido de sair da gestão de Lula.
Gustavo Damião foi indicado pelo União Brasil para substituir Sabino, conforme o O Globo. Ele é filho do deputado federal Damião Feliciano, também filiado à sigla.
Damião é do grupo de membros do União Brasil que atua mais próximo ao governo Lula, por isso foi escolhido. O movimento de troca na cadeira do Ministério do Turismo começou há alguns dias, conforme um político próximo ao presidente da sigla, Antonio Rueda, revelou ao O Globo.
Em setembro, o União Brasil havia determinado o desembarque de seus membros do governo Lula. No entanto, segundo a Folha de S.Paulo, a indicação de Damião é sinal de uma nova aproximação da legenda, que deve optar pela neutralidade após Tarcísio de Freitas (governador de São Paulo, do Republicanos) começar a perder espaço na corrida presidencial.
Havia expectativa que a mudança fosse anunciada logo após a COP30, realizada em novembro, em Belém. Sabino esteve presente na última reunião ministerial de Lula neste ano, que ocorreu nesta quarta-feira, na Granja do Torto, em Brasília.