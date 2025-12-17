Lula confirma que Sabino vai deixar o Ministério do Turismo

Sabino enfrentava divergências dentro do União Brasil. José Cruz / Agência Brasil / Divulgação

Celso Sabino vai deixar o Ministério do Turismo. A informação foi confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (17). O deputado federal foi expulso do União Brasil no dia 8 de dezembro, após descumprir orientação do partido de sair da gestão de Lula.

Gustavo Damião foi indicado pelo União Brasil para substituir Sabino, conforme o O Globo. Ele é filho do deputado federal Damião Feliciano, também filiado à sigla.

Damião é do grupo de membros do União Brasil que atua mais próximo ao governo Lula, por isso foi escolhido. O movimento de troca na cadeira do Ministério do Turismo começou há alguns dias, conforme um político próximo ao presidente da sigla, Antonio Rueda, revelou ao O Globo.