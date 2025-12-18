Lula confirma Gustavo Feliciano no Ministério do Turismo; político deve assumir na próxima terça-feira

Gustavo Feliciano foi secretário de Turismo da Paraíba. Governo da Paraíba / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou Gustavo Feliciano para o Ministério do Turismo. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto neste quinta-feira (18).

A proposta foi aceita e Feliciano deve assumir a pasta na próxima terça-feira (23), de acordo com a Secretaria de Comunicação do governo federal. Ainda não foi confirmado se será feita uma cerimônia aberta no Palácio do Planalto ou um ato de nomeação mais discreto no gabinete da Presidência.

O novo ministro assume no lugar de Celso Sabino, que deixou a pasta nesta quarta-feira (17).

Gustavo Feliciano foi secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB) e e da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano.

O nome do novo ministro foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) e escolhido pelo União Brasil, que detém o comando do ministério, para assumir a vaga.

Saída de Sabino