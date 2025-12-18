Política

No lugar de Sabino
Notícia

Lula confirma Gustavo Feliciano no Ministério do Turismo; político deve assumir na próxima terça-feira

Gustavo Feliciano assume o Ministério do Turismo na próxima terça-feira, após indicação de Hugo Motta e União Brasil

Estadão Conteúdo

