Lula comemora isenção do IR, exalta soberania do Brasil e cita CNH em pronunciamento de Natal

Lula fez pronunciado do Palácio da Alvorada, em Brasília. Ricardo Stuckert / Presidência da República

Em pronunciamento na noite desta quarta-feira (24), véspera do Natal, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o "Brasil voltou a ser respeitado e admirado pelo mundo".

Em rede nacional, o presidente comemorou conquistas do governo federal, como a redução de custos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Lula abriu o discurso afirmando que 2025 foi "um ano difícil, com muitos desafios".

— Um ano em que todos que torceram ou jogaram contra o Brasil acabaram perdendo. Um ano em que o povo brasileiro sai como o grande vencedor — iniciou.

E um dos desafios citados por Lula foi o tarifaço imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, aos produtos brasileiros. O petista classificou a situação como um "desafio inédito" ao Brasil.

— Mostramos ao Brasil e ao mundo que somos do diálogo, da fraternidade e não fugimos à luta. Apostas na diplomacia, protegemos nossas empresas e evitamos demissões — disse, antes de destacar que a soberania e democracia do país "saíram vencedoras".

Vitórias do governo federal

Para Luiz Inácio Lula da Silva, 2025 vai terminar com "o povo brasileiro como grande vencedor".

— Quando os fogos brilharem no céu, na noite do dia 31, estará encerrado um ano histórico no Brasil — disse.

O presidente argumenta que a vitória está atrelada à saída do Brasil do Mapa da Fome, mas também à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

— Para milhões de brasileiros e brasileiras, o último dia do ano também será o último dia com o imposto de renda descontado no salário. A partir de janeiro, com o fim do imposto de renda, milhões de famílias terão dinheiro extra todos os meses. Isso vai aliviar as contas, aquecer ainda mais a economia, beneficiar o país inteiro — declarou.

Lula ainda exaltou as novas regras para emissão da CNH, "mais acessível e 80% mais barata", e afirmou que dois milhões de pessoas deixaram o Bolsa Família "porque melhoraram de renda.

Assista o pronunciamento