Lula cobra Macron e Meloni por assinatura de acordo entre União Europeia e Mercosul: "Assumam a responsabilidade"

Lula afirmou que acordo é costurado há 26 anos. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil / Divulgação

Em tom de cobrança, nesta terça-feira (16), Luiz Inácio Lula da Silva pediu que os governos da França e da Itália assinem o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O brasileiro dirigiu a cobrança à Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, e Emmanuel Macron, presidente francês.

Lula disse esperar que eles tenham a "responsabilidade" de assinar o acordo no próximo sábado (20). O brasileiro argumentou que ambos os países acreditam que seus produtores podem perder competitividade:

— O que está acontecendo neste momento? A União Europeia está disposta a fazer o acordo, o Mercosul está disposto e surgiu um pequeno problema. O presidente Macron está muito preocupado com os produtores rurais da França, que acham que vão perder competitividade na disputa com o Brasil — disse, durante reunião do Conselho de Participação Social, no Palácio do Planalto.

Lula disse que o Mercosul está "cedendo mais" do que os países europeus e pediu que Macron e Meloni aceitem a assinatura do acordo no fim de semana:

— Não estão querendo fazer o acordo agora porque o povo está meio rebelde na França, mesmo eu dizendo a ele que o Brasil não compete com os produtos agrícolas da França. São coisas diferentes, qualidades diferentes. Estamos cedendo mais do que eles. Espero que meu amigo Macron e a primeira-ministra Meloni, da Itália, assumam a responsabilidade de, no sábado, trazerem a boa notícia de que vão assinar o acordo — completou.

Lula reforçou que o acordo vem sendo discutido há 26 anos e que envolve um PIB de US$ 22 trilhões. Também citou as negociações com os Estados Unidos em torno do tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.