Lula assina indulto de Natal e exclui condenados pelos atos golpistas

Lula assinou o decreto presidencial para conceder o tradicional indulto de Natal em 2025. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O indulto de Natal de 2025, que concede perdão de pena a pessoas presas que cumpram critérios específicos, não irá contemplar condenados por atentados ao Estado democrático de direito. A decisão, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (23).

A medida prevista pela legislação brasileira é tradicionalmente oferecida por meio de um decreto presidencial. O benefício não atinge condenados por crimes hediondos ou equiparados, tortura, terrorismo e racismo, violência contra a mulher, tráfico de drogas, organização criminosa e delitos cometidos por lideranças de facções.

Em casos de crime de corrupção, o indulto só pode ser concedido quando a pena for menor do que quatro anos. Pessoas com acordo de delação premiada ou em presídios de segurança máxima também não são contemplados.

Critérios

Para crimes sem violência ou grave ameaça, com sentenças de até oito anos, é exigido que pelo menos um quinto da pena seja cumprida até 25 de dezembro. Em casos de réus reincidentes, é necessário cumprir um terço.

Delitos com violência ou grave ameaça, com penas de até quatro anos, exigem o cumprimento de um terço da pena para não reincidentes ou de metade da pena para reincidentes, respeitada a mesma data de corte.