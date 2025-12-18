Lula almoça com comandantes das Forças Armadas

Ministro da Defesa afirma reconhecer o esforço de Lula em viabilizar projetos militares. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um almoço nesta quinta-feira (18), com a cúpula das Forças Armadas, no Clube do Exército, em Brasília. Ele foi recebido pelos comandantes do Exército, general Tomás Paiva; da Marinha, almirante Marcos Olsen; e da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno.

Durante o evento, o presidente foi apresentado a cerca de 100 militares recém-promovidos ao posto de general.

O almoço com os militares ocorreu após o STF concluir uma série de condenações de militares de alta patente por participação na chamada trama golpista - fato que aconteceu pela primeira vez na história. Assim como também foi a primeira vez que um ex-presidente, no caso Jair Bolsonaro, foi condenado e preso por atentar contra a democracia.

O encontro também ocorreu um dia após aprovação de projeto, que reduz as penas dos condenados, o chamado PL da Dosimetria.

O projeto foi aprovado na noite desta quarta-feira (17), pelo plenário do Senado com 48 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção.

Nos bastidores, circula a informação de que o líder do PT no Senado, Jaques Wagner, em troca da votação de projetos econômicos de interesse do governo, teria decidido não obstruir a análise do PL da Dosimetria. Ele negou essa afirmação, e Lula, durante café com jornalistas, reiterou que governo não fez acordo sobre o tema e que vetará o projeto assim que lhe for proposto.

José Múcio, ministro da Defesa, afirmou reconhecer o esforço do presidente em viabilizar projetos militares. No entanto, não deixou de comentar que encara "dificuldades" em algumas entregas das forças militares.