Lula alerta para o perigo de uma intervenção armada na Venezuela: "Seria uma catástrofe humanitária e um precedente perigoso para o mundo"

Lula diz que Brasil pode ajudar a mediar a paz na região. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste sábado (20), na Cúpula do Mercosul, em Foz do Iguaçu, que a América Latina voltou a ser "assombrada" por potências extrarregionais, numa referência aos Estados Unidos que têm ampliado a presença militar no Caribe, sobretudo próximo da Venezuela. O movimento de Donald Trump elevou a tensão na região.

— Passadas mais de quatro décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extrarregional. Os limites do direito internacional estão sendo testados — alertou Lula.

Lula avaliou, ainda, que uma intervenção armada dos EUA no país governado por Maduro seria uma "catástrofe humanitária" para o Hemisfério Sul, e que isso poderia abrir um "precedente perigoso para o mundo".

Petróleo e acusações

O epicentro da crise atual está nas águas do Caribe, onde a Casa Branca mantém, desde agosto, um robusto aparato militar.

A crise é alimentada por trocas de acusações. Enquanto Trump acusa Maduro de chefiar um "regime ilegítimo" financiado pelo tráfico e pelo petróleo, o líder venezuelano denuncia uma tentativa de golpe orquestrada por Washington.

Para o governo brasileiro, o risco não é apenas político, mas de soberania regional. Lula pontuou que a América do Sul enfrenta hoje uma tríplice ameaça: guerras externas, forças antidemocráticas internas e o avanço do crime organizado.

Leia Mais Qual é o papel do petróleo na possível guerra entre Venezuela e os EUA? Especialistas opinam

— Não queremos guerra no nosso continente. Todo dia tem uma ameaça no jornal e nós estamos preocupados — concluiu o presidente.

Conversa com Trump

Lula confirmou que pretende acionar o telefone antes do Natal para uma nova rodada de conversas com Trump. O objetivo é frear a escalada militar e oferecer o Brasil como peça no tabuleiro diplomático.

O presidente revelou detalhes de diálogos recentes com o líder norte-americano, nos quais tentou apelar para o pragmatismo financeiro e humano:

Paz como prioridade: "Falei para o Trump da preocupação do Brasil. Isso aqui é uma zona de paz, não é zona de guerra. As coisas não se resolvem dando tiro."