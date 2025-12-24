Leite sanciona projeto que permite adesão do RS a novo acordo da dívida com a União

Governo do Estado estima economia de pelo menos R$ 32 bilhões ao longo dos próximos 30 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

O governador Eduardo Leite sancionou o projeto de lei que autoriza o Rio Grande do Sul a aderir ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). A medida foi oficializada no Diário Oficial de segunda-feira (22) e havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa neste mês.

Criado por uma lei complementar federal de janeiro deste ano, a medida estabelece um novo modelo de refinanciamento da dívida dos Estados com a União. Além disso, dá um prazo de até 30 anos para a quitação dos passivos estaduais.

O programa foi aprovado pelo Congresso Nacional no final do ano passado e regulamentado em abril pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Atualmente, a dívida do Estado com o governo federal está em R$ 106 bilhões, mas o pagamento está suspenso até abril de 2027, em razão dos prejuízos provocados pela enchente do ano passado.

Com a adesão ao Propag, será encerrado o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), assinado pelo Estado em 2022. De acordo com o texto, a data prevista para o término definitivo do RRF é 1º de junho de 2027.

Condições favoráveis

A principal vantagem do Propag para o Rio Grande do Sul será a redução dos juros da dívida. Atualmente, o passivo do Rio Grande do Sul é corrigido por um indexador chamado de Coeficiente de Atualização Monetária (CAM). Trata-se de um cálculo complexo, que leva em conta dois indicadores: a soma da inflação acumulada com juros de 4% ao ano e a evolução da Taxa Selic. Neste ano, o CAM deverá fechar entre 9% e 10%.

No novo modelo, o custo do serviço da divida será a inflação acrescida de 4%, mas esse percentual não será referente aos juros. Serão 2% em obrigação de investimentos no próprio Estado, em áreas como educação profissional, infraestrutura e segurança pública, e outros 2% de contribuições para o FEF, fundo que será redistribuído entre os estados