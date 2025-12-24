Política

Leite sanciona projeto que permite adesão do RS a novo acordo da dívida com a União

Expectativa da Secretaria da Fazenda é de que, com a renegociação, o Estado economize pelo menos R$ 32 bilhões ao longo dos próximos 30 anos

Júlia Ozorio

